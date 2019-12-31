Chord Gitar

Chord Gitar Lagu Kilav, Kunci Gitar dan Lirik Lagu Slank

Bagi para penggemar Slank, berikut, kunci gitar atau chord gitar lagu Kilav. Simak juga, Video Klip dan lirik lagu Juwita Kilav.

Chord Gitar Lagu Kilav, Kunci Gitar dan Lirik Lagu Slank
KOMPAS.com/ANDIKA ADITIA
Ilustrasi - Slank. Chord Gitar Lagu Kilav, Kunci Gitar dan Lirik Lagu Slank. 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Bagi para penggemar Slank, berikut, kunci gitar atau chord gitar lagu Kilav.

Simak juga, Video Klip dan lirik lagu Kilav.

Berikut, lirik lagu dan chord gitar lagu Kilav.

[Intro] C C/B 4x

C5                       A5
Maafkan aku telah menyakitimu

F5                          G5
Aku tak bermaksud untuk mengkhianatimu

C5                        A5
Maafkan aku sudah melukaimu

F5                           G5
Aku tak berniat untuk meninggalkanmu

[chorus]

Em
Aku hanya tak mampu bicara

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Tags
kunci gitar
chord gitar lagu
Slank
Kilav
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Editor: Ridwan Hardiansyah
Sumber: TribunStyle.com
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