Chord Gitar
Chord Gitar Lagu Kilav, Kunci Gitar dan Lirik Lagu Slank
Bagi para penggemar Slank, berikut, kunci gitar atau chord gitar lagu Kilav. Simak juga, Video Klip dan lirik lagu Juwita Kilav.
KOMPAS.com/ANDIKA ADITIA
Ilustrasi - Slank. Chord Gitar Lagu Kilav, Kunci Gitar dan Lirik Lagu Slank.
TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Bagi para penggemar Slank, berikut, kunci gitar atau chord gitar lagu Kilav.
Simak juga, Video Klip dan lirik lagu Kilav.
Berikut, lirik lagu dan chord gitar lagu Kilav.
[Intro] C C/B 4x
C5 A5
Maafkan aku telah menyakitimu
F5 G5
Aku tak bermaksud untuk mengkhianatimu
C5 A5
Maafkan aku sudah melukaimu
F5 G5
Aku tak berniat untuk meninggalkanmu
[chorus]
Em
Aku hanya tak mampu bicara
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Editor: Ridwan Hardiansyah
Sumber: TribunStyle.com