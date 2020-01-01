Chord Gitar

Chord Gitar Koepoe Liarkoe Slank, Kunci Gitar Mudah dan Lirik Lagu

Bagi para penggemar Slank, berikut, chord gitar atau kunci gitar Koepoe Liarkoe. Simak juga, Video Klip dan lirik lagu Koepoe Liarkoe.

Chord Gitar Koepoe Liarkoe Slank, Kunci Gitar Mudah dan Lirik Lagu
www.slank.com
Ilustrasi - Chord Gitar Koepoe Liarkoe Slank, Kunci Gitar Mudah dan Lirik Lagu. 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Bagi para penggemar Slank, berikut, chord gitar atau kunci gitar lagu Koepoe Liarkoe.

Simak juga, Video Klip dan lirik lagu Koepoe Liarkoe.

Berikut, lirik lagu dan chord gitar lagu Koepoe Liarkoe.

Intro : A Dm A Dm A
A                       C#m                Bm
Walau ku tahu tentang kisahmu

A                     C#m                Bm
Waktu yang lewat atau engkau kini

A                         C#m             Bm
Jangan hindari aku dan jangan kau malu

A               C#m               D        F
Karena cintaku ini dari hati yang suci

Interlude : A Dm A Dm

A                 C#m              Bm
Aku tak peduli apa kata mereka

A              C#m               Bm
Ceritakan segala caci maki

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Tags
chord gitar
kunci gitar
Slank
Koepoe Liarkoe
Tribunlampung.co.id
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Editor: Noval Andriansyah
Sumber: Tribun Lampung
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