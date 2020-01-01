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Chord Gitar Koepoe Liarkoe Slank, Kunci Gitar Mudah dan Lirik Lagu
Bagi para penggemar Slank, berikut, chord gitar atau kunci gitar Koepoe Liarkoe. Simak juga, Video Klip dan lirik lagu Koepoe Liarkoe.
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Ilustrasi - Chord Gitar Koepoe Liarkoe Slank, Kunci Gitar Mudah dan Lirik Lagu.
TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Bagi para penggemar Slank, berikut, chord gitar atau kunci gitar lagu Koepoe Liarkoe.
Simak juga, Video Klip dan lirik lagu Koepoe Liarkoe.
Berikut, lirik lagu dan chord gitar lagu Koepoe Liarkoe.
Intro : A Dm A Dm A
A C#m Bm
Walau ku tahu tentang kisahmu
A C#m Bm
Waktu yang lewat atau engkau kini
A C#m Bm
Jangan hindari aku dan jangan kau malu
A C#m D F
Karena cintaku ini dari hati yang suci
Interlude : A Dm A Dm
A C#m Bm
Aku tak peduli apa kata mereka
A C#m Bm
Ceritakan segala caci maki
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Editor: Noval Andriansyah
Sumber: Tribun Lampung