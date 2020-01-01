Chord Gitar

Chord Gitar Lagu Aku Milikmu, Kunci Gitar dan Lirik Lagu Dewa 19

Bagi para penggemar Dewa 19, berikut, kunci gitar atau chord gitar lagu Aku Milikmu. Simak juga, Video Klip dan lirik lagu Aku Milikmu.

Chord Gitar Lagu Aku Milikmu, Kunci Gitar dan Lirik Lagu Dewa 19
Instagram/ari_lasso
Ilustrasi - Dewa 19. Chord Gitar Lagu Aku Milikmu, Kunci Gitar dan Lirik Lagu Dewa 19. 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Bagi para penggemar Dewa 19, berikut, kunci gitar atau chord gitar lagu Aku Milikmu.

Simak juga, Video Klip dan lirik lagu Aku Milikmu.

Berikut, lirik lagu dan chord gitar lagu Aku Milikmu.

[Intro]
A E A E C#m B A E

[Verse 1]

A                            E
Terdengar lirih bisikanmu, diantara

A
bayang-bayangmu

E                         C#m
Terucap kata cinta, yang dulu tersimpan

B             A            E
Dan tak mau pergi ...

[Verse 2]

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Tags
kunci gitar
chord gitar lagu
Aku Milikmu
Dewa 19
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Editor: Ridwan Hardiansyah
Sumber: TribunStyle.com
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