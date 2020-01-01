Chord Gitar
Chord Gitar Lagu Pupus, Kunci Gitar dan Lirik Lagu Dewa 19
Bagi para penggemar Dewa 19, berikut, kunci gitar atau chord gitar lagu Pupus. Simak juga, Video Klip dan lirik lagu Pupus.
KOMPAS.com/ANDIKA ADITIA
Ilustrasi - Dewa 19. Chord Gitar Lagu Pupus, Kunci Gitar dan Lirik Lagu Dewa 19.
TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Bagi para penggemar Dewa 19, berikut, kunci gitar atau chord gitar lagu Pupus.
Simak juga, Video Klip dan lirik lagu Pupus.
Berikut, lirik lagu dan chord gitar lagu Pupus.
G D/F#
Aku tak mengerti
Em
Apa yang ku rasa
C G
Rindu yang tak pernah
Am
Begitu hebatnya
C D G C
Aku mencintaimu lebih dari yang kau tahu
C D Am7
Meski kau tak'kan pernah tahu
G D/F# Em
Aku persembahkan hidupku untukmu
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Editor: Ridwan Hardiansyah
Sumber: TribunStyle.com