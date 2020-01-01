Chord Gitar

Chord Gitar Lagu Pupus, Kunci Gitar dan Lirik Lagu Dewa 19

Bagi para penggemar Dewa 19, berikut, kunci gitar atau chord gitar lagu Pupus. Simak juga, Video Klip dan lirik lagu Pupus.

Chord Gitar Lagu Pupus, Kunci Gitar dan Lirik Lagu Dewa 19
KOMPAS.com/ANDIKA ADITIA
Ilustrasi - Dewa 19. Chord Gitar Lagu Pupus, Kunci Gitar dan Lirik Lagu Dewa 19. 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Bagi para penggemar Dewa 19, berikut, kunci gitar atau chord gitar lagu Pupus.

Simak juga, Video Klip dan lirik lagu Pupus.

Berikut, lirik lagu dan chord gitar lagu Pupus.

G             D/F#
Aku tak mengerti

Em
Apa yang ku rasa

C                                G
Rindu yang tak pernah

Am
Begitu hebatnya

C            D                        G             C
Aku mencintaimu lebih dari yang kau tahu

C               D           Am7
Meski kau tak'kan pernah tahu

G                     D/F#              Em
Aku persembahkan hidupku untukmu

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Tags
kunci gitar
chord gitar lagu
Pupus
Dewa 19
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Editor: Ridwan Hardiansyah
Sumber: TribunStyle.com
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