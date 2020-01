Chord Gitar Lagu Selimut Hati, Kunci Gitar dan Lirik Lagu Dewa 19

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Bagi para penggemar Dewa 19, berikut, kunci gitar atau chord gitar lagu Selimut Hati.

Simak juga, Video Klip dan lirik lagu Selimut Hati.

Berikut, lirik lagu dan chord gitar lagu Selimut Hati.

[Intro]

F Am Bb C (2x)

[Chorus]

F Am Bb C F Am Bb

Aku kan menjadi malam-malammu

C F Am Bb

kan menjadi mimpi-mimpimu

C Dm G7 Bb C

dan selimuti hatimu yang beku

[Chorus]