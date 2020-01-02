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Chord Gitar Lagu Kamulah Satu-satunya, Kunci Gitar dan Lirik Lagu Dewa 19
Bagi para penggemar Dewa 19, berikut, kunci gitar atau chord gitar lagu Kamulah Satu-satunya. Simak juga, Video Klip dan lirik lagu.
TRIBUN TIMUR/SANOVRA JR
Ilustrasi - Dewa 19. Chord Gitar Lagu Kamulah Satu-satunya, Kunci Gitar dan Lirik Lagu Dewa 19.
TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Bagi para penggemar Dewa 19, berikut, kunci gitar atau chord gitar lagu Kamulah Satu-satunya.
Simak juga, Video Klip dan lirik lagu Kamulah Satu-satunya.
Berikut, lirik lagu dan chord gitar lagu Kamulah Satu-satunya.
F C
Laras hati
Am G
Berkelana iris janji
F C
Mengukir bisikan
Am G
Bisikan memacu hasrat
F C
Desir-desir mimpi
Am G F
Isyaratkan legit dunia
[Refrain 1]
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Editor: Ridwan Hardiansyah
Sumber: TribunStyle.com