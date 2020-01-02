Chord Gitar

Chord Gitar Lagu Kamulah Satu-satunya, Kunci Gitar dan Lirik Lagu Dewa 19

Bagi para penggemar Dewa 19, berikut, kunci gitar atau chord gitar lagu Kamulah Satu-satunya. Simak juga, Video Klip dan lirik lagu.

Chord Gitar Lagu Kamulah Satu-satunya, Kunci Gitar dan Lirik Lagu Dewa 19
TRIBUN TIMUR/SANOVRA JR
Ilustrasi - Dewa 19. Chord Gitar Lagu Kamulah Satu-satunya, Kunci Gitar dan Lirik Lagu Dewa 19. 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Bagi para penggemar Dewa 19, berikut, kunci gitar atau chord gitar lagu Kamulah Satu-satunya.

Simak juga, Video Klip dan lirik lagu Kamulah Satu-satunya.

Berikut, lirik lagu dan chord gitar lagu Kamulah Satu-satunya.

F          C
Laras hati

Am                 G
Berkelana iris janji

F                        C
Mengukir bisikan

Am                  G
Bisikan memacu hasrat

F              C
Desir-desir mimpi

Am                  G              F
Isyaratkan legit dunia

[Refrain 1]

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Tags
kunci gitar
chord gitar lagu
Kamulah Satu-satunya
Dewa 19
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Editor: Ridwan Hardiansyah
Sumber: TribunStyle.com
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