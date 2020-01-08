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Chord Gitar Lagu Aishiteru, Kunci Gitar dan Lirik Lagu Zivilia
Berikut, kunci gitar atau chord gitar lagu Aishiteru yang dinyanyikan Zivilia. Simak juga, Video Klip dan lirik lagu Aishiteru.
TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Berikut, kunci gitar atau chord gitar lagu Aishiteru yang dinyanyikan Zivilia.
Simak juga, Video Klip dan lirik lagu Aishiteru.
Berikut, lirik lagu dan chord gitar lagu Aishiteru.
[intro] A E F#m E A
A E
Menunggu sesuatu yang sangat menyebalkan bagiku
F#m
saat ku harus bersabar dan trus bersabar
C#m
menantikan kehadiran dirimu
A
entah sampai kapan aku harus menunggu
E
sesuatu yang sangat sulit tuk kujalani
F#m
hidup dalam kesendirian sepi tanpamu
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