Chord Gitar

Chord Gitar Lagu Aishiteru, Kunci Gitar dan Lirik Lagu Zivilia

Berikut, kunci gitar atau chord gitar lagu Aishiteru yang dinyanyikan Zivilia. Simak juga, Video Klip dan lirik lagu Aishiteru.

Chord Gitar Lagu Aishiteru, Kunci Gitar dan Lirik Lagu Zivilia
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Ilustrasi. Chord Gitar Lagu Aishiteru, Kunci Gitar dan Lirik Lagu Zivilia. 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Berikut, kunci gitar atau chord gitar lagu Aishiteru yang dinyanyikan Zivilia.

Simak juga, Video Klip dan lirik lagu Aishiteru.

Berikut, lirik lagu dan chord gitar lagu Aishiteru.

[intro] A E F#m E A

A                                                              E
Menunggu sesuatu yang sangat menyebalkan bagiku

                                                  F#m
saat ku harus bersabar dan trus bersabar

                                         C#m
menantikan kehadiran dirimu

                                                     A
entah sampai kapan aku harus menunggu

                                           E
sesuatu yang sangat sulit tuk kujalani

                                               F#m
hidup dalam kesendirian sepi tanpamu

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Tags
chord gitar lagu
kunci gitar
Aishiteru
Zivilia
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Editor: Ridwan Hardiansyah
Sumber: TribunStyle.com
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