Chord Gitar

Chord Kunci Gitar Pupus Dewa 19

Buat kamu penggemar Dewa 19, berikut, kunci gitar atau chord gitar Pupus. Simak juga, Video Klip dan lirik lagu Pupus.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Buat kamu penggemar Dewa 19, berikut, kunci gitar atau chord gitar Pupus.

Simak juga, Video Klip dan lirik lagu Pupus.

Berikut, lirik lagu dan chord gitar Pupus.

G             D/F#
Aku tak mengerti

Em
Apa yang ku rasa

C                                G
Rindu yang tak pernah

Am
Begitu hebatnya

C            D                        G             C
Aku mencintaimu lebih dari yang kau tahu

C               D           Am7
Meski kau tak'kan pernah tahu

G                     D/F#              Em
Aku persembahkan hidupku untukmu

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Tags
Dewa 19
kunci gitar
chord gitar
Pupus
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Editor: Ridwan Hardiansyah
Sumber: TribunStyle.com
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