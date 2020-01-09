Chord Gitar
Chord Kunci Gitar Pupus Dewa 19
Buat kamu penggemar Dewa 19, berikut, kunci gitar atau chord gitar Pupus. Simak juga, Video Klip dan lirik lagu Pupus.
TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Buat kamu penggemar Dewa 19, berikut, kunci gitar atau chord gitar Pupus.
Simak juga, Video Klip dan lirik lagu Pupus.
Berikut, lirik lagu dan chord gitar Pupus.
G D/F#
Aku tak mengerti
Em
Apa yang ku rasa
C G
Rindu yang tak pernah
Am
Begitu hebatnya
C D G C
Aku mencintaimu lebih dari yang kau tahu
C D Am7
Meski kau tak'kan pernah tahu
G D/F# Em
Aku persembahkan hidupku untukmu
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Editor: Ridwan Hardiansyah
Sumber: TribunStyle.com