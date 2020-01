Chord Kunci Gitar Selimut Hati Dewa 19

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Bagi para penggemar Dewa 19, berikut, kunci gitar atau chord gitar Selimut Hati.

Simak juga, Video Klip dan lirik lagu Selimut Hati.

Berikut, lirik lagu dan chord gitar Selimut Hati.

[Intro]

F Am Bb C (2x)

[Chorus]

F Am Bb C F Am Bb

Aku kan menjadi malam-malammu

C F Am Bb

kan menjadi mimpi-mimpimu

C Dm G7 Bb C

dan selimuti hatimu yang beku

