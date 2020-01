Download Lagu Adios Everglow, Tonton Video Klip Adios Lagu Korea Terbaru 2019

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - yuk simak, cara unduh atau download Adios dinyanyikan Everglow dalam MP3 lagu Korea terbaru 2019.

Simak juga lirik lagu Adios dan video klip Adios dalam artikel ini.

Lagu bertajuk Adios ini menjadi title track untuk album kedua mereka.

Baru sehari dirilis, video klip lagu Adios saat ini menjadi trending di Youtube Indonesia dengan ditonton lebih dari 80 juta kali.

Berikut lirik Adios - Everglow

Everglow

Ah na ah na

'Annyeong'iran mari no no

Mannal ttae haneun insappunini? no no

Sanghwang paak andweji? yeah yeah

An boige sumeuraneun tteut geuman sarajiran tteut

Set sel teni eoseo ppalli seodulleo yeah yeah

Byeonmyeonggeorin geogikkaji chungbunhae blah blah

Deo ganeunghamyeon aju meolli tteona jweosseumyeon hae

I just wanna let you know nae du nune ttiji anke

Wae neon nal jagajige hae

Nan neul neol maemdolgiman hae

Wae neon nal seulpeojige hae

Cheoeumbuteo juingongeun nayeosseoya hae

Goodbye, au revoir, adios (what?)

Goodbye, au revoir, adios (yeah)

Goodbye, au revoir, adios (shh)

Goodbye, au revoir, adios