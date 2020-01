Polisi Sebut Belum Ada Laporan Masuk dari Korban Lakalantas Datsun vs Innova di Yos Sudarso

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Lakalantas yang terjadi di Jalan Yos Sudarso Panjang Sabtu (11/1/2020) pagi, antara Datsun dan Innova, sampai saat ini polisi belum mendapatkan laporan.

Kanit Lakalantas Polresta Bandar Lampung IPDA Jahtera mengungkapkan, sampai saat ini belum ada laporan yang masuk ke kantor polisi.

"Belum ada laporan pasca kejadian tadi pagi dari korban ke unit laka," kata Jahtera, Sabtu (11/1/2020).

Kronologi kejadian

Kronologi lakalantas melibatkan satu unit Mobil Datsun Go putih A 1596 AU vs vs Toyota Innova BE 1522 CO di jalan Yos Sudarso Panjang.

Kejadian sekitar pukul 06.00 WIB di Jalan Yos Sudarso, Kecamatan Panjang, tepatnya di depan CV Bumi Waras (BW), Sabtu (11/1/2020).

Kejadian bermula ketika mobil Datsun Putih BE 1596 AU yang dikendarai Bahrudin warga Baru Ranji, Merbau Mataram, Lampung Selatan yang ditumpangi 8 orang yaitu sopir Bahrudin (41), Marlia Susanti, Putri Anisa (6 bulan), Suketi (47), Sawaludin (27), Ismiati (25), Anang (3), Deri (20) melaju di Jl Yos Sudarso Kecamatan Panjang Tepatnya di depan CV Bumi Waras (BW).

Melaju dari arah Panjang menuju Teluk Betung dengan tujuan menjenguk saudara Jumriah (kakak dari ibu suketi) di RS Bumi Waras.

Kemudian Bahrudin dan keluarga yang ada di mobil Datsun tersebut dihubungi oleh Yayu (23) anak dari Jumriah kalau ibunya yang dirawat di RS Bumi Waras sudah di rujuk ke RS Immanuel.

"Ceritanya kejadian dari Panjang ke Bumi Waras cuma ditelpon keluarga pindah ke RS Immanuel jadi berniat putar balik," kata Bahrudin pengemudi Datsun di lokasi kejadian jalan Yos Sudarso, Sabtu 11 Januari 2020