DJ Remix Thomas Arya Satu Hati Sampai Mati, Download Lagu Dangdut Koplo MP3 dan Video YouTube

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - DJ Remix Satu Hati sampai Mati Thomas Arya.

Berikut, download lagu Satu Hati sampai Mati Dangdut Koplo versi DJ Remix Gudang Lagu MP3 terpopuler.

Video Klip DJ Remix Satu Hati sampai Mati Full Bass paling enak cocok untuk dugem.

Video lagu DJ Remix Satu Hati sampai Mati Thomas Arya karya Fuad Asia hingga Nanda Lia trending di Youtube.

Lagu Satu Hati sampai Mati merupakan lagu duet yang diciptakan oleh Thomas Arya.

Lagu Satu Hati sampai Mati dirilis pada 2017, namun kembali populer di kalangan pencinta musik.

Lagu Satu Hati sampai Mati diunggah dalam saluran YouTube RW pro Official pada 27 Juni 2017.

Kamu juga bisa mendownload Lagu Satu Hati sampai Mati Thomas Arya feat Elsa Pitaloka dalam versi DJ remix.

Video Klip Satu Hati sampai Mati DJ Remix FuadAsia:

Satu Hati Sampai Mati DJ Remix Nanda Lia:

Berikut lirik & Chord lagu Satu Hati sampai Mati:

Intro:

Am G F G Am

F G Am



Am

Walau menangis pilu hati ini

G

Sayang ku akan tetap abadi

F

Sampai akibat kurun kau ku nanti

E

Hanya kamu yang aku sayangi



Am

Sumpah mati bukan maksud di hati

G

Tuk meninggalkan dirimu oh kasih

F

Ku melangkah pergi lantaran akad

E

Usah kasih engkau bersedih



F G

Cinta ku suci

Am

Hanya satu untuk dirimu

F G

Ku percaya padamu

C E

Kasih ku akan menungu mu



Am

Demi cinta mu rela ku berpisah

G

Meski sekian lama kita takkan bersua

Dm

Pergi lah kasih

F E

Usah risaukan ku yang menanti



Am

Sungguh berat hati ku meninggalkan

G

dirimu kekasih Air mata berlinang

Dm G

ku kan kembali kepada dirimu

F E

Setia mu takkan ku duakan



Am

Hanyalah dirimu

F

Kasih satu yang ku sayang

G Am

takkan tergantikan



Am

Semoga kamu dan saya

F

Satu Hati sampai Mati

G Am

Setia tak terganti