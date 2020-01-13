Chord Gitar

Chord Gitar Lagu Ambyar, Kunci Gitar dan Lirik Lagu Didi Kempot

Berikut, kunci gitar atau chord gitar lagu Ambyar yang dinyanyikan Didi Kempot. Simak juga, Video Klip dan lirik lagu Ambyar.

Chord Gitar Lagu Ambyar, Kunci Gitar dan Lirik Lagu Didi Kempot
tangkapan layar youtube Didi Kempot Official Channel
Ilustrasi. Chord Gitar Lagu Ambyar, Kunci Gitar dan Lirik Lagu Didi Kempot. 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Berikut, kunci gitar atau chord gitar lagu Ambyar yang dinyanyikan Didi Kempot.

Simak juga, Video Klip dan lirik lagu Ambyar.

Berikut, lirik lagu dan chord gitar lagu Ambyar.

Intro : C F C F

        C F -Em Dm G C G

        C F -Em Dm G Bb G

C

Wes kebacut ambyar

  F

Remuk sing ning ati

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kunci gitar
chord gitar lagu
Ambyar
Didi Kempot
Tribunlampung.co.id
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Editor: Ridwan Hardiansyah
Sumber: Tribun Lampung
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