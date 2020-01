Download Lagu MP3 Sugeng Dalu Denny Caknan, Gudang Lagu 2020

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Yuk simak, cara unduh atau download lagu Denny Caknan berjudul Sugeng Dalu, dalam gudang lagu 2020.

Termasuk, lirik lagu dan Video Klip Sugeng Dalu dalam artikel ini.

Berikut, lirik lagu Sugeng Dalu – Denny Caknan.

Sugeng dalu

Ati seng biyen tau ngelarani

Wes suwe we ra rene

We lungo mung masalah sepele

We golek liane

Tambah loro

Yakin we teko nambahi sengsoro

Ngrusak tatanan ati seng wes pengen lali

Karo gedhe duwure balungan mu

Aku wes ora gagas kata luka

Wes cukup wingi rapengen mbaleni

Mario leh mu dolanan ati

Wes wayahe we kapok mblenjani

Udan tangise ati

Saiki wes rodo terang

Masio isih kadang kelingan

Kowe seng tak sayang sayang

Saiki mung crito loro

Mpun kadung mbekas ning dodo

Perihe ati seng mbok paringi

Wes cukup ra bakal tak baleni

We arep neng ndi to

Ojo ngalih, aku pengen balik karo kowe

Wis cukup, aku pamit

Aku wes ora gagas kata luka

Wes cukup wingi rapengen mbaleni

Mario leh mu dolanan ati

Wes wayahe we kapok mblenjani