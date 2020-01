Film Joker mendapatkan 11 nominasi Academy Award 2020. Simak nominasi selengkapnya! 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Nominasi penghargaan film Academy Awards Oscar 2020 sudah diumumkan.

Ada empat film yang sepertinya meraih nominasi terbanyak dalam berbagai kategori.

Ketiga film tersebut adalah Joker yang mendapatkan 11 nominasi, lalu "The Irishman", "Once Upon a Time in Hollywood" serta "1917" yang masing-masing meraih 10 nominasi.

Sedangkan film Korea "Parasite" berhasil meraih 6 nominasi.

Academy Awards sendiri secara resmi telah merilis daftar nominasi penghargaan perfilman terbesar Oscar untuk tahun 2020.

Dilansir dari Variety, film kontroversial Joker karya Todd Phillips, kisah yang diadaptasi dari buku komik tentang musuh terbesar Batman mendapatkan 11 nominasi Oscar.

Dan ini menjadikan film Joker menjadi pemilik nominasi terbanyak untuk Oscar tahun 2020 ini.

Nominasi Oscar Joker termasuk film terbaik, sutradara terbaik, dan aktor terbaik untuk Joaquin Phoenix.

Kemudian film epik mafia dari sutradara kawak Martin Scorsese "The Irishman," film cinta untuk kota Los Angeles dari Quentin Tarantino "Once Upon a Time in Hollywood" dan drama perang Sam Mendes "1917" yang mendapatkan masing-masing 10 nominasi, saling bersaing keras.

Film-film di atas bersamaan dengan "Ford v Ferrari," "Jojo Rabbit," "Little Women," "Marriage Story" dan "Parasite" akan bersaing untuk mendapatkan gambar terbaik.