Tiba di Bandara Soetta Dikawal Ketat, BLACKPINK Gelar Konser Eksklusif di Jakarta Malam Ini

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Girl group asal Korea Selatan BLACKPINK kembali mengunjungi Jakarta setelah setahun berlalu.

Member Jisoo, Jennie, Rosé, Lisa mendarat di bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Senin (13/1/2020) malam sekitar pukul 22.00 WIB.

Terlihat dari video yang diunggah akun @jensoo_xoxo di Twitter, keempat anggota BLACKPINK tersebut berjalan dengan pengawalan yang cukup ketat.

"ARRIVED! CGK," tulis @jensoo-xoxo.

Mereka lalu menaiki mobil golf untuk melanjutkan perjalanan.

BLACKPINK terlihat keluar dari jalur VIP.

Padahal di luar pintu Terminal 3, sudah banyak Blink (fans BLACKPINK) yang duduk di lantai dan menunggu idola mereka lewat.

Para Blink juga membawa pernak-pernik berwarna pink serta menyanyikan lagu seperti "As If It's Your Last" seperti yang terlihat dari video di Twitter @IdLisanet.

Kedatangan BLACKPINK kali ini untuk fanmeeting yang digelar oleh Samsung.

Sebagai informasi, BLACKPINK merupakan brand ambassador Samsung.

Fanmeeting itu akan berlangsung secara eksklusif di Tennis Indoor, Senayan, Jakarta Pusat bersama para penggemar terpilih, 14 Januari 2020 hari ini.

Jisoo cs terakhir menyambangi Tanah Air ketika konser tur In Your Area pada 19-20 Januari 2019 lalu di ICE BSD, Tangerang.

