Grand Elty Tawarkan Paket Week end package Relax and Charge 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, KALIANDA - Suasana alam dengan pesona laut yang masih terjaga kecantikannya serta membuat nyaman siapa pun yang melihatnya. Hotel yang nyaman, asri serta memiliki fasilitas yang lengkap sangat di idam - idamkan oleh orang yang ingin menikmati liburan.

Grand Elty Krakatoa menawarkan paket week end relax and charge yang bisa di dapatkan dengan harga 888.000 rupiah per malam.

- Relax dan recharge

- idr 888000 ,- nett per night

- Breakfast for 2 pax

- Free minibar

- Free tea / coffe in room

- 10 % off FB room service

- 1 activity coupon

- Get special 40 % off for extend stay

- Hotel and haringin villa available

Bagi yang ingin perpanjang menginap mendapatkan harga spesial potongan 40 % dari harga normal.

- 10 % off laundry

- 21 % tax and service

untuk melakukan reservasi bisa melalui kontak Telp/Wa: 0811-7911-900 or 0811-7972-900

Adapun, Grand Elty Krakatoa adalah tempat yang berada di kawasan Krakatoa Nirwana Resort, yang beralamat di Jl. Trans Sumatra, Merak Belantung, Kec. Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan. (*)

Informasi pemesanan:

Tlp/Wa: 0811-7911-900 dan 0811-7972-900

IG: @elty_krakatoa

www.grandeltykrakatoa.com