Anak Artis Gisella Anastasia, Gempi Teriak: Mama Ngaco Aja. 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Anak artis Gisella Anastasia, Gempita Nora Marten terekam marah sambil teriak ke arah ibunya.

Hal itu terjadi setelah Gisel berkelakar soal tukar anak.

Saat itu, Gisel menggendong anak Koneng, mantan pengasuh Gempi.

Mendengar ucapan ibunya, Gempi langsung protes dan memarahi sang ibu.

"Hallo Koneng, welcome back to my channel," kata Gisella Anastasia.

Mereka kemudian memperkenalkan bayi yang ada di rumah mereka.

"Gempi itu anak siapa Gem?" tanya Gisel.

"Koneng," jawab Gempi sambil tersenyum.

Gempi kemudian menghampiri bayi itu dan mengusap-usap pipinya.