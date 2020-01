Gempita Anak Gading Marten Ultah, Rafathar Beri Kado Mewah

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Gempita, anak dari Gading Marten dan Gisella Anastasia, berulang tahun kelima.

Sang ayah Gading Marten pun memberikan ucapan via akun Instagram.

Tak lupa, Gading juga doa dan harapan kepada sang putri.

"Selamat Ulang Tahun anak Cantik kesayangannya papa mama @gisel_la makin besar makin pinter makin berani.. Sehat terus dan hidupmu diberkati selalu nak.. semoga gempi bisa menjadi berkat buat banyak orang dan menyenangkan hati banyak orang..

Tuhan , papa, mama selalu sayang gempiii," tulis Gading melengkapi foto dirinya bersama Gempi dan Gisel.

Sama halnya dengan Gading, Gisel pun mengucapkan selamat ulang tahun kepada Gempi.

Momen tersebut, Gisel unggah di akun Instagramnya.

"Happy bday Gempikuuuuu.. gempinya papa ding @gadiiing gempinya mamasel .. gempinya semua orang kesayangan kita semua..

Berbahagia selalu ya nak.. bersyukur untuk semua nikmat yg Tuhan berikan.. bertekun di dalam Dia.. belajar sm sm ya nak.. i’ll be here for u always.. we’ll be here for you.. i love u.Kue gemes ini dipersembahkan oleh @elliciouscakery . Makaci yaaaaa ak gemesss sekaliii, Gempi apalagi. Mangap pas pertama kali liat kuenya kata onty ing.. hihi..

Trimakasih smua temen2 yg udh sm sm merayakan dan mendoakan.. thank u buat semua guru2 jg.. makasi sdh membuat ulg taun gempi berarti.

Photo om @iqbalwidjayanto," tulis Gisel.

Tak hanya merayakan ultah bertiga.

Mereka juga menggelar acara serupa di sekolah Gempi.

Terlihat, Gempi mendapatkan ucapan selamat ultah dari teman-teman dan guru sekolah.

Sementara itu Rafathar, anak Raffi Ahmad dan Nagita memberikan kado ultah meski tak bisa hadir lantaran sedang liburan ke luar negeri.

Diungkap Gisel via Insta Story, Gempi rupanya mendapatkan kado tas Gucci dari Rafathar.

"Thank you Aa Rafathaaar... Jauh-jauh masi inget ngadoin Gem...Yuhu maacih @raffinagita1717," tulis Gisel. (Tribunlampung.co.id)