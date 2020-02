Ratu Sinetron Kangen-kangenan, Jihan Fahira: Semoga Tia Ivanka Istiqomah Ya 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Apakabar Tia Ivanka, ratu sinetron tahun 1990-an?

Kabar terbarunya, perempuan 41 tahun itu baru saja reunian dengan Jihan Fahira.

Hal ini diketahui dari unggahan keduanya baru- baru ini.

Dilihat di akun Instagram @tiaivankka dan @jihanfahirareal, keduanya selfie berdua.

Dalam keterangannya, Tia Ivanka sedang melepas kangen dengan sahabatnya tersebut.

"kangen kangenan @jihanfahirareal," tulisnya.

Sementara itu, Jihan Fahira memuji kecantikan Tia Ivanka dengan hijab yang dikenakannya.

Istri dari Primus Yustisio itu pun mendoakan Tia Ivanka terus mengenakan hijabnya.

"C cantik Tia ivankaaaaaaa... miZ u so much, cantik bgttt pk jilbab.. smoga istiqomah yaaak," tulisnya.

Unggahan kedua mantan artis itu pun dibanjiri komentar netizen.