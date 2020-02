Lintang Ati Lirik dan Chord, Download Abote Mendem Kangen versi Dangdut Koplo dan Reggae

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Lintang Ati lirik lagu dan chord kunci gitar. Lagu Lintang Ati atau Abote Mendem Kangen dipopulerkan banyak penyanyi dangdut koplo berbahasa Jawa.

Penyanyi yang mempopulerkan lagu Lintang Ati atau dikenal juga dengan lagu Abote Mendem Kangen ciptaan Dwi Putra (Maska) diantaranya Happy Asmara, Safira Inema, juga Nella Kharisma.

Selain dangdut koplo, ada juga versi reggae yang dibawakan Dhevy Geranium.

Lagu Lintang Ati - Abote Mendem Kangen adalah lagu dengan lirik berbahasa Jawa, bercerita tentang sebuah kerinduan yang mendalam.

Berikut Lintang Ati / Abote Mendem Kangen lirik beserta kunci gitar (chord).

Lintang Ati / Abote Mendem Kangen lirik lagu:

Intro : C..Em..F G C..

Dm..Am..F G C..

C

Lintang sing ono neng wengi

Em

Gawe kangen ati

F G C

Ati seng tansah nandang kasmaran iki

Dm

Endahe esemmu

Am

Gawe bungahe atiku

F G

Mung sliramu pepuja ning atiku..

C

Neng awang katon netramu

Em

Ing saben wengiku

F G C

Keroso ing sumilire angin dalu

Dm

Sliramu duh nimas

Am

Sing dadi memani ing kalbu

F G

Mung sliramu sing ono ning atiku..

C

Aku tresno sliramu..

Int. F..G..C..