Download Lagu MP3 Tersiksa Rindu Dygta, Video Youtube OST Samudra Cinta di SCTV

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak cara unduh atau download lagu MP3 Tersiksa Rindu milik Dygta yang merupakan OST Samudra Cinta, sinetron yang sedang populer saat ini.

Simak juga chord gitar serta lirik lagu dan Video Klip Tersiksa Rindu OST Samudra Cinta.

Sinetron Samudra Cinta yang tayang di SCTV sedang populer hingga saat ini.

Dalam suatu film biasanya akan selalu ada sountrack lagu yang mengiringi lagu tersebut.

Meskipun ada cukup banyak lagu yang menjadi sountrack dalam film Samudra Cinta.

• Download Lagu MP3 Tersiksa Rindu Dygta OST Samudra Cinta

• Download Lagu Al Ghazali feat Chelsea Shania Kesayanganku MP3, Video Klip OST Samudra Cinta

• Download Lagu MP3 Melly Goeslaw Bintang di Hati, OST Samudra Cinta di SCTV

• Download Lagu MP3 DJ Remix Terbaru Tahun 2020, Video Youtube Gudang Lagu DJ Remix Buat Dugem

Tersiksa Rindu masih menjadi lagu yang paling dicari saat ini.

Setelah rilis berhasil menyedot perhatian publik saat ini.

Dari judulnya saja orang orang akan langsung paham dengan isi dari lagu ini.

Bahkan lagu ini menjadi sountrack sebuah film sinetron yaitu Samudara Cinta di SCTV.

Tersiksa Rindu - Dygta, Ost Film Samudara Cinta SCTV (Youtube Halo Entertainment Indonesia (HEI))

Berikut chord gitar dan lirik lagu Tersiksa Rindu 'DYGTA' seperti dilansir Tribunsumsel.com:

Intro : G G C D

G G C D



G

sedetikpun aku

Em

tak pernah lupakanmu

Am

karena aku

D

terlalu sayang kamu..



G

lihatlah hatiku

Em

terluka dan semakin rapuh

Am

karena kamu

D

kini jauh dariku..



Reff :

G

apakah..

G D Em

kau disana merindukanku

C G

Tuhan tolong diriku

Am D

aku tersiksa rindu..



G

biar ku..

G D Em

bertemu walau dalam mimpi

C G

karena ku tak sanggup lagi

Am D

aku tersiksa rindu..



Int. C..Cm..



G

lihatlah hatiku

Em

terluka dan semakin rapuh

Am

karena kamu

D

kini jauh dariku..

.

Reff :

G

apakah..

G D Em

kau disana merindukanku

C G

Tuhan tolong diriku

Am D

aku tersiksa rindu..



G

biar ku..

G D Em

bertemu walau dalam mimpi

C G

karena ku tak sanggup lagi

Am D E

aku tersiksa rindu.. hoo..



Musik : A A E F#m

D A Bm A G E..



Reff : (Overtune)



A

apakah..

F#m

kau disana merindukanku woo

D A

Tuhan tolong diriku

Bm E

aku tersiksa rindu..



A

biar ku..

A E F#m

bertemu walau dalam mimpi yeye

D A

karena ku tak sanggup lagi

Bm E

aku tersiksa rindu..



D Dm A

aku.. merindukanmu..