Download Lagu Te Molla MP3 Arnon Feat Killua, Video Klip Sunday Best Lagu Terbaru 2020

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - yuk simak, cara unduh atau download lagu Te Molla dinyanyikan Arnon Feat Killua dalam MP3 lagu terbaru 2020.

Simak juga lirik lagu Te Molla dan video klip Te Molla dalam artikel ini.

Te Molla merupakan lagu yang dinyanyikan penyanyi asal Albania.

Arnon bersama Killua, menggunakan musik dance elektronik atau EDM.

Berikut lirik lagu Te Molla - Arnon Feat Killua

Ku ke ti moj Ajshe moj te molla

Aman te molla, aman te molla

Ti te molla shkojshe, moj te molla

Aman te molla, aman te molla.

Ku ke ti moj Ajshe moj te molla

Aman te molla, aman te molla

Ti te molla shkojshe, moj te molla

Aman te molla, aman te molla.

Ajshe ama mollen si Eva Adamit

Mekatin po ta shoh t'mshefun posht fustanit

Une t'du shume pasha kryt e mamit

Mos em shti me kcy tango me djallin

A je Ajshe a Evè?!

Une u lodha tu t'njek

Ti si gjarpen tu mu m'fsheh

Une me helm isha deh (Ajshe)

Ku ke ti moj Ajshe moj te molla

Aman te molla, aman te molla

Ti te molla shkojshe, moj te molla

Aman te molla, aman te molla.

Ku ke ti moj Ajshe moj te molla

Aman te molla, aman te molla

Ti te molla shkojshe, moj te molla

Aman te molla, aman te molla.

Lihat video klip Te Molla di atas.

Berikut, cara unduh atau download lagu Te Molla dinyanyikan Arnon Feat Killua, dalam MP3 lagu terbaru via Joox dan Spotify.

Cara Download Lagu Te Molla MP3 via Joox

Download lagu Te Molla Klik di sini