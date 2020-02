Video Terakhir Ashraf Sinclair, Suami BCL Bicara soal Sit-up 20 Ribu Kali dalam 30 Menit

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Suami Bunga Citra Lestari (BCL), Ashraf Sinclair meninggal dunia karena penyakit serangan jantung. Berikut adalah momen terakhir, yang diabadikan Ashraf Sinclair dalam bentuk video, dan diposting di Instagramnya.

Banyak komentar netizen yang kemudian mengaitkan penyebab meninggalnya Ashraf Sinclair akibat aktivitas fisiknya, yang dinilai berlebihan seperti dalam video.

Video terakhir yang diposting suami BCL tersebut diucapkan dalam bahasa Inggris. Juga, status postingannya ditulis dalam bahasa Inggris.

"Can you do 20,000 sit-ups in 30 minutes? (bisakah kamu melakukan sit-up 20 ribu kali dalam 30 menit?)" kata Ashraf Sinclair.

Dalam video tersebut, suami BCL menggunakan sebauh alat, yang dipakai di atas perut.

Alat tersebut menghasilkan getaran, hingga bunyi vibrasinya terdengar.

Sepertinya, video tersebut merupakan video endorse produk kecantikan.

Video tersebut diunggah empat hari lalu:

Foto terakhir Ashraf Sinclair di Instagram

Akun instagram Ashraf Sinclair mengunggah foto terakhir tiga hari lalu. Dalam foto tersebut, suami BCL menuliskan lokasi yang disinggahi, yakni Manhattan, New York.