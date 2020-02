Artis Haico Van der Veken Sinetron Samudra Cinta Ulang Tahun Ke-18, 'Amazing'

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Artis Haico Van der Veken yang berperan sebagai sosok Cinta di Sinetron Samudra Cinta SCTV baru saja ulang tahun.

Diketahui, Haico Van der Veken lahir pada 18 Februari 2002.

Usianya kini genap 18 tahun pada tahun 2020 ini.

Dalam unggahan foto terbaru di akun Instagram miliknya, @haico.vdv, pada Selasa (18/2/2020), Haico mengucapkan terima kasih atas ucapan ulang tahun yang diberikan kepada dirinya.

Pada unggahan foto tersebut, Haico Van der Veken terlihat cantik mengenakan gaun, yang memiliki warna selaras dengan latar belakang foto.

Wajahnya tampak tersenyum.

Ia seolah sedang melakukan gerakan berputar saat dipotret.

Tak cuma satu foto, Haico mengunggah 4 foto sekaligus.

"Thank you all for the birthday wishes and presents and surprises!!

It was an amazing 18th birthday!" tulis Haico Van der Veken dalam keterangan foto.