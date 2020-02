Ilustrasi - Rekomendasi Produk Blush On Lokal Warna Peach untuk Tampilan Natural dan Segar.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Dalam hal bermakeup perona pipi atau blush on menjadi bagian yang penting.

Untuk memberikan rona pipi yang natural dan segar biasaya perempuan menggunakan blush on dengan warna peach.

Yuk, Intip beberapa rekomendasi produk blush on lokal terbaru warna pecah yang patut kita coba.

1. Pixy Make It Glow Adorable Marble 03 'Peachy Peach'

Blush yang satu ini unik, dengan tekstur powder, blush ini akan menghasilkan warna peach natural serta shimmery.

Kalau kita pakai produk ini udah enggak perlu lagi pakai highlighter karena udah kelihatan glowing-nya!

2. Y.O.U The Simplicity Flush Blush 'Coral Pink'

shopee.co.id Y.O.U The Simplicity Flush Blush Coral Pink

Harga: Rp. 45.000

Satu lagi blush on lokal dengan harga terjangkau yang wajib kita coba.

Y.O.U meluncurkan lini 'The Simplicity' di mana di lini tersebut terdapat produk blush on yang kualitasnya bagus banget.