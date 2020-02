Download Lagu ON MP3 BTS, Video Klip ON Lagu Korea Terbaru 2020

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Yuk simak, cara unduh atau download lagu ON dinyanyikan BTS dalam MP3 lagu terbaru 2020.

Simak juga lirik lagu ON dan video klip ON dalam artikel ini.

Lagu ON dari BTS dirilis melalui kanal Youtube pada Sabtu dan kini menduduki trending YouTube.

Rapper line BTS, RM, Suga, dan J-Hope kabarnya turut andil menulis lirik lagu ON yang mengisahkan tentang perjuangan mereka.

Berikut lirik lagu ON - BTS

I can't understand what people are sayin'

Eoneu jangdan-e majchwoya doelji

Han baljagug ttemyeon han baljagug keojineun shadow

Jam-eseo nun-eul tteun yeogin tto eodi

Eojjeom seoul tto New York or Paris

Il-eonani hwicheong-ineun mom

Look at my feet, look down

Nal dalm-eun geulimja

Heundeullineun geon inom-inga

Animyeon nae jag-eun balkkeut-inga

Dulyeobjanh-eul li eobsjanh-a

Da gwaenchanh-eul li eobsjanh-a

Geulaedo I know

Seotulge I flow

Jeo kkaman balamgwa hamkke nal-a

Hey na na na

Michiji anh-eulyeomyeon michyeoya hae

Hey na na na

Naleul da deonjyeo i du jjog sesang-e

Hey na na na

Can’t hold me down cuz you know I’m a fighter

Je ballo deul-eoon aleumdaun gam-og

Find me and I'm gonna live with ya

(Eh-oh)

Gajyeowa bring the pain oh yeah

(Eh-oh)

Ollatabwa bring the pain oh yeah

Rain be pourin'

Sky keep fallin'

Everyday oh na na na

(Eh-oh)

Gajyeowa bring the pain oh yeah

Bring the pain

Modu nae piwa sal-i doegessji

Bring the pain

No fear, bangbeob-eul algess-euni

Jag-eun geos-e breathe

Geugeon eodum sog nae sansowa bich

Naega naige haneun geosdeul-ui him

Neom-eojyeodo dasi il-eona scream