Momen Ahmad Dhani dan Maia Estianty Cium Pipi di Indonesian Idol X

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Band Dewa 19 tampil di panggung Grand Final Indonesian Idol X pada Senin (25/2/2020).

Usai memuaskan penonton, pentolan band Dewa 19, Ahmad Dhani, langsung menyapa para juri yang hadir.

Juri-juri tersebut adalah Anang Hermansyah, Judika, Rossa, dan Maia Estianty.

"Selamat malam Yang Mulia Anang Hermansyah. Selamat malam yang paling cantik Kakak Rossa, i know you miss me," kata Ahmad Dhani di MNC Studios, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Senin (24/2/2020).

"Selamat siang penyanyi paling keren, Judika," sambung Dhani.

• Maia Estianty Ketemu Ahmad Dhani di Grand Final Indonesian Idol, Apa yang Akan Terjadi?

• Reaksi Ahmad Dhani Disebut Tukang Nyinyir Pemerintah oleh Fans Dewa 19

• Nasib Artis Sinetron Dunia Terbalik setelah Dinikahi Miliarder, Ini Sosok Martin Carter Suaminya

• Foto Bareng Anjing, Anak Uje Diserang Komentar Pedas hingga Umi Pipik Angkat Bicara

Ketika Ahmad Dhani ingin menyapa juri Maia Estianty, penonton dan juri lainnya pun menyoraki Ahmad Dhani.

Meski dengan malu-malu, Dhani pun akhirnya menyapa Maia yang duduk di kursi juri.

"Selamat malam ibunya Al, El, dan Dul yang tersayang," ucap Ahmad Dhani yang disambut tepuk tangan dan sorak penonton.

Sejumlah juri seperti Anang pun tertawa terbahak-bahak.

Diketahui, Ahmad Dhani merupakan mantan suami Maia Estianty.