Sosok Robertto Eko Calon Suami Pamela Bowie, Berkali-kali Cinta Ditolak Pacaran Cuma 1,5 Bulan 

TRIBUNlampung.co.id - Sudah dilamar kekasihnya, artis Pamela Bowie ungkap fakta awalnya sama sekali tak tertarik dengan pria bernama Robertto Eko.

Pamela Bowie bahkan mengaku tertanggu dengan ulah Robertto Eko.

Mantan pacar Joshua ini akhirnya luluh dengan kegigihan Robertto Eko hingga akhirnya menerima lamarannya.

Padahal, Pamela Bowie dan Robertto Eko hanya menjalani masa pacaran selama 1,5 bulan saja.

Artis peran Pamela Bowie siap melepas masa lajangnya. Pamela Bowie ternyata sudah dilamar kekasihnya.

Gadis kelahiran Madiun, 18 Oktober 1993 ini telah dilamar sang kekasih pada Desember 2019 lalu.

Momen lamaran un-official itu berlangsung di Jewel Changi Airport, Singapura.

Tak pikir panjang, mantan kekasih Joshua Suherman itu langsung mengiyakan lamaran sang kekasih.

"He asked...she said YES ," tulis Pamela Bowie dalam keterangan foto unggahannya Minggu (8/12/2019).

Sebelum dilamar, perempuan yang akrab disapa Pammy ini diketahui sempat menjalin kasih dengan beberapa pria.