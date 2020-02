Meluncur di Lampung, Ini Harga dan Spesifikasi Lengkap Suzuki XL7

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) bekerja sama dengan PT Persada Lampung Raya selaku diler utama mobil Suzuki di Lampung secara eksklusif meluncurkan XL7 "The New Extraordinary SUV".

Suzuki XL7 diluncurkan di Transmart Carrefour Lampung, Bandar Lampung, Sabtu (29/2/2020).

Operation Manager Suzuki 4W PT Persada Lampung Raya Augustinus Leonardo mengatakan, Suzuki XL7 tersedia dalam pilihan transmisi manual 5 percepatan dan otomatis 4 percepatan dan enam pilihan warna.

Suzuki XL7 terdiri dari tiga varian, yakni Zeta, Beta, dan Alpha.

Suzuki XL7 diluncurkan di Transmart Carrefour Lampung, Bandar Lampung, Sabtu (29/2/2020). (Tribunlampung.co.id/Jelita Dini Kinanti)

Untuk harga on the road (OTR) di Lampung, XL7 Zeta M/T dibanderol Rp 240 juta, XL7 Zeta A/T Rp 250,5 juta, XL7 Beta M/T Rp 256,5 juta, XL7 Beta A/T Rp 267 juta, XL7 Alpha M/T Rp 266,5 juta, dan XL7 Alpha A/T Rp 277 juta.

PT Persada Lampung Raya telah menyiapkan berbagai skema penawaran menarik.

Di antaranya, undian berhadiah grand prize Suzuki GSX 150R untuk konsumen yang SPK pada saat peluncuran, gratis angsuran hingga 3 kali, angsuran mulai Rp 3 jutaan, DP ringan 15 persen, bunga ringan 3,11 persen, cashback khusus peluncuran Rp 1 juta, gratis suku cadang dan perawatan berkala hingga 50 ribu kilometer, dan instant approval.

Sebelum diluncurkan di Lampung, XL7 telah diluncurkan secara global di Jakarta pada 15 Februari 2020.

Peluncuran XL7 di berbagai kota di Indonesia menjadi salah satu momen penting bagi Suzuki yang telah berkontribusi di Indonesia selama 50 tahun.

"Tahun ini merupakan usia yang ke-50 tahun Suzuki di Indonesia. Bertepatan dengan momen ini kami memberikan sesuatu yang istimewa bagi konsumen Indonesia yaitu peluncuran produk terbaru kami Suzuki XL7," ujar President Director PT SIS Seiji Itayama.