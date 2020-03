Aurel Hermansyah Ternyata Sering Tak Balas Pesan Krisdayanti 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Bukan sekali dua kali saja Krisdayanti mendapatkan gosip bahwa dirinya 'dicueki' oleh dua anaknya, yakni Aurel Hermansyah dan Azriel Hermansyah.

Krisdayanti pun akhirnya buka suara terkait kabar Aurel Hermansyah yang beberapa kali tak membalas pesan-pesannya lewat acara Perspektif, dikutip dari laman Youtube Perspektif MetroTV, Senin (2/3/2020).

Yang paling sering tentu saja datang dari komentar-komentar warganet.

Tak sedikit pengguna internet mengingatkan Aurel Hermansyah agar tak mencueki sang bunda kala berkomentar di Instagram istri Raul Lemos itu.

Krisdayanti sendiri memang menyadari, hubungan dirinya dan anak-anaknya dari pernikahan dengan Anang Hermansyah kerap menyita perhatian publik.

Terlepas dari itu semua, istri Raul Lemos itu menyebut hubungannya dengan Aurel dan Azriel baik-baik saja.

Komunikasi yang dilakukan pun juga masih berjalan.

"Karena saya udah nggak tinggal lagi sama Aurel dan Azriel, saya lah yang menyapa. Mau dijawab nggak dijawab, saya tetap menyapa," cerita Krisdayanti pada Robert Harianto sang host.

"Nggak setiap hari sih tapi saya tiap tanya mereka, 'kakak are you okay'," tambahnya.

"Tapi banyakan yang dijawab atau yang nggak dijawab," tanya Robert kemudian.

"Kalaupun nggak dijawab, (Aurel) Mimi sorry, kemarin aku nggak pegang handphone, kemarin aku sibuk dan lain-lain," jelas wanita 44 tahun itu.

Krisdayanti juga menyebut ia bukanlah orang yang mendesak anak-anak bahwa mereka harus menjelaskan kenapa mereka tidak menjawab pertanyaannya.

"Semuanya dibikin nyaman lah, saya sadar anak-anak sekarang udah makin besar," ujar Krisdayanti.

"Yang terpenting, mereka tahu ibunya mencintai mereka," lanjut wanita itu.