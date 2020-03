Download Lagu Satu Hati Sampai Mati MP3 Nella Kharisma Feat Fery, Lengkap dengan Chord Gitar

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Yuk simak cara download lagu Satu Hati Sampai Mati dari Nella Kharisma feat Fery, lengkap dengan lirik dan chord gitarnya.

Video lagu 'Satu Hati Sampai Mati' versi Nella Kharisma feat Fery diunggah kanal YouTube Khatulistiwa Record pada 27 Juni 2019.

Hingga saat ini lagu 'Satu Hati Sampai Mati' versi Nella Kharisma feat Fery ini sudah disaksikan lebih dari 39 juta kali.

Chord dan kunci gitar lagu coveran Nella Kharisma yang berjudul Satu Hati Sampai Mati, memang menjadi buruan pecinta musik terutama fans dari Nella Kharisma

Lagu Satu Hati Sampai Mati yang dicover Nella Kharisma merupakan ciptaan Thomas Arya saat berduet dengan Elsa Pitaloka

• Download Lagu Slank Maafkan MP3, Video Gudang Lagu Slank Terhits

• Download Film Baabul Subtitle Bahasa Indonesia (Sub Indo), Video Streaming Film India

• Chord Gitar Lagu Terlalu Berarti Ari Lasso, Simak juga Video Klip dan Cara Download Lagu Ari Lasso

Berikut chord serta lirik lagu Satu Hati Sampai Mati versi Nella Kharisma feat Fery.

Intro: Am G F G Am G Am

Am

Walau menangis pilu hati ini

G

Sayang ku akan tetap abadi

F

Sampai akhir masa kau ku nanti

E

Hanya kau yang aku sayangi

Reff

Am

Sumpah mati bukan

Am

Maksud dihati

G

Tuk meninggalkan

G

Dirimu oh kasih

F

Kumelangkah pergi

F

Karna janji

E

Usah kasih Engkau bersedih

F G Am

Cinta ku suci hanya satu

Am

Untuk dirimu

F G

Ku percaya padamu

C E

Kasih ku akan menunggumu

Am

Demi cintamu rela ku berpisah

G

Meski sekian lama

G

Kita takkan bersua

Dm F

Pergilah kasih usah risaukan

E

Ku yang menanti

Am

Sungguh berat hatiku

Am

Meninggalkan dirimu

G

Kekasih air mata berlinang

Dm G

Ku kan kembali kepada dirimu

F E

Setiamu takkan kuduakan

Am

Hanyalah dirimu kasih

F

Satu yang kusayang

G Am

Takkan tergantikan

Am

Semoga kau dan aku

F

Satu hati sampai mati

G Am

Setia tak terganti