Kembangkan Inovasi Teknologi Unggul, Universitas Teknokrat Indonesia Kerja Sama dengan UGM

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Universitas Teknokrat Indonesia terus berupaya untuk menghasilkan inovasi unggul dan dapat diserap oleh industri.

Hal ini terbukti dengan adanya kesepakatan kerja sama antara Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer (FTIK) Universitas Teknokrat Indonesia dan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan (FMIPA) Universitas Gadjah Mada (UGM).

Penandatanganan nota kesepakatan bersama yang dilaksanakan di Ruang Rapat Dekanat FMIPA (28/2/2020), diwakili oleh Dekan Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, Dr. H. Mahathir Muhammad, SE., MM. dan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Prof. Dr. Triyono, SU.

Penandatanganan perjanjian kerja sama turut juga disaksikan oleh Wakil Rektor Bidang Kerja Sama UTI, Achmad Yudi Wahyudin, S.Pd., M.Pd. dan Wakil Dekan Bidang Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Kerja Sama Dr. Eng. Edi Suharyadi, M.Eng.

Penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Dekan FTIK Universitas Teknokrat Indonesia oleh Dr. H. Mahathir Muhammad, SE., MM. dan Dekan FMIPA UGM Dr. Triyono, SU. dilaksanakan untuk mendukung pelaksanaan kerja sama. (Universitas Teknokrat Indonesia)

Dekan FTIK UTI, Dr. H. Mahathir Muhammad, SE., MM. menyatakan bahwa kerja sama ini akan menunjang Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer dalam menghasilkan produk inovasi dan mengembangkan teknologi terapan unggul dan lulusan berdaya saing.

Dekan dan juga Guru Besar Fakultas MIPA Prof. Dr. Triyono, SU. didampingi Wakil Dekan Bidang Kerjasama Dr. Eng. Edi Suharyadi, S.Si., M.Eng. Menyerahkan Cenderamata kepada Dekan Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Dr. H. Mahathir Muhammad, SE., MM. (Universitas Teknokrat Indonesia)

Dekan Fakultas MIPA Universitas Gadjah Mada Prof. Dr. Triyono, SU. didampingi jajarannya foto bersama Dekan Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Teknokrat Indonesia Dr. H. Mahathir Muhammad, SE., MM. dan rombongan dalam kegiatan studi banding di UGM Yogyakarta 28 Februari 2020. (Universitas Teknokrat Indonesia)

Empat poin utama dalam pelaksanaan kerjas ama ini adalah:

Pertama, pelaksanaan Kolaborasi Riset Antar Perguruan Tinggi (PKPT) antara FTIK Universitas Teknokrat Indonesia dan FMIPA UGM dalam menghasilkan karya inovasi di bidang Internet of Things, Artificial Intelligence, Data and Text Mining, Natural Language Processing, Computer Network and Vision, Knowledge Management System dan Image Processing yang dapat bermanfaat bagi masyarakat.

Kedua, Kegiatan Transfer kredit mahasiswa FTIK Universitas Teknokrat Indonesia untuk memperoleh pengalaman belajar di Departemen Ilmu Komputer dan Elektronika FMIPA UGM yang telah terakreditasi internasional yang akan dilaksanakan pada semester Ganjil 2020/2021.

Ketiga, Kegiatan magang dosen yang bertujuan untuk persiapan dosen FTIK Universitas Teknokrat Indonesia untuk studi lanjut doktoral di Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Alam UGM.

Keempat, Peningkatan mutu FTIK Universitas Teknokrat Indonesia dalam hal peningkatan akreditasi oleh Badan akreditasi nasional dan persiapan akreditasi internasional.

Rektor Universitas Teknokrat Indonesia Dr. HM. Nasrullah Yusuf, SE., MBA. menyatakan bahwa dengan kerja sama ini, Teknokrat akan menargetkan peningkatan publikasi ilmiah berstandar intrernasional dan inovasi produk terapan unggul sehingga menunjang visi Universitas Teknokrat Indonesia untuk menjadi World Class University. (adv)