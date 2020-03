Bikin Iri Para Penggemar Super Junior, Tetiba Siwon Datangi Rumah Raffi Ahmad dan Nagita Slavina

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, TRIBUN - Akhirnya setelah sempat membuat penggemar berburu jejaknya di berbagai minimarket di Jakarta, Siwon Super Junior tiba-tiba terlihat di rumah pasangan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina.

Masih terlihat mengenakan baju yang sama seperti saat mendatangi minimarket, Siwon tampak sedang duduk di ruang yang biasa digunakan Raffi untuk melakukan podcast.

"OMG apakah ini mimpi???!!! ada uncle @siwonchoi di rumah Andara Aa Rafathar," tulis akun resmi Raffi dan Nagita @raffinagita1717, seperti dikutip Kompas.com, Rabu (11/3/2020).

Dalam foto tersebut, Rafathar terlihat seolah sedang foto candid dengan Siwon terlihat di belakangnya. • VIDEO Raffi Ahmad Jamu Makan Malam Siwon Bersama Gading Marten, Disuguhi Buah Manggis dan Sate Ayam

Melihat unggahan tersebut, beberapa selebriti terlihat memberikan komentar mereka.

"Sultan mah emang nggak ada lawannya," tulis akun resmi @taulany_tv.

"Cuma bisa OMG Siwon sayang aku," tulis istri Eko Patrio, Viona Rosalina disertai emoji menangis, di akun resminya @viona_rosalina.

"Cakep amat sih," tulis Maia Estianty lewat akun @maiaestiantyreal.

Sementara itu, dalam unggahan Raffi di Instagram Story-nya, diketahui Siwon mengunjungi kantor Rans Entertainment yang letaknya di seberang rumah Raffi di Andara.

"Siwon main ke Andara, ke rumah aku. Siwon terima kasih ya. Keren banget Siwon artis Korea datang ke sini. Keren banget. Thankyou so much, i love you," kata Raffi.

"Thankyou for having me. Thankyou so much," kata Siwon menimpali.