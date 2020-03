Download Lagu Coldplay MP3 Full Album, 15 Video YouTube MP3

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Bagi para penggemar dan fans Coldplay, berikut cara unduh lagu atau download lagu Coldplay MP3 full album, dalam gudang lagu terpopuler 2020.

Coldplay merupakan grup band musik rock asal di London, Britania Raya.

Grup musik yang dibentuk pada tahun 1996 tersebut beranggotakan Chris Martin (vokalis utama), Jonny Buckland (gitaris utama), Guy Berryman (bassis), dan Will Champion (drummer).

Nama Coldplay mulai dikenal setelah mereka merilis singel berjudul “Yellow" di tahun 2000.

Kemudian, dilanjutkan dengan peluncuran album debut mereka bertajuk “Parachutes” di tahun yang sama.

Di mana album tersebut berhasil masuk ke nominasi Mercury Prize.

Tidak sempai di situ, Coldplay kembali menunjukan eksistensinya lewat album ke-2 di tahun 2002 berjudul, A Rush of Blood to the Head.

Album A Rush of Blood to the Head sukses memenangi beberapa penghargaan, termasuk Album of the Year dari NME.