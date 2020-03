Download Lagu BTS MP3 Full Album, 20 Video YouTube MP3

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Bagi para penggemar dan fans BTS, berikut cara unduh lagu atau download lagu BTS MP3 full album, dalam gudang lagu terpopuler 2020.

Termasuk, video klip 20 lagu nonstop BTS di Video YouTube MP3.

Serta tambah koleksi lagu anda, dengan download lagu MP3 BTS full album 2020 dalam artikel ini.

BTS atau Bangtan Boys merupakan sebuah grup musik boy band bentukan Big Hit Entertainment.

BTS beranggotakan tujuh orang asal Korea Selatan, di mana BTS kemudian berakronim menjadi Beyond the Scene pada bulan Juli 2017.

Pada tanggal 12 Juni 2013, BTS membawakan lagu berjudul "No More Dream" dari album awal mereka bertajuk 2 Cool 4 Skool.

Lagu No More Dream berhasil mengusung BTS memenangkan penghargaan New Artist of the Year 2013 dan Melon Music Awards, Golden Disc Awards 2013 serta Seoul Music Awards 2014.

BTS semakin menarik perhatian dunia usai meluncurkan sejumlah album mereka yang berjudul Dark & Wild (2014), The Most Beautiful Moment in Life, Part 2 (2015) dan The Most Beautiful Moment in Life: Young Forever (2016).

Di mana album Part 2 dan The Most Beautiful Moment in Life: Young Forever, berhasil masuk Billboard 200 AS.

Selain itu, album The Most Beautiful Moment in Life: Young Foreve mendapatkan penghargaan Album of the Year di Melon Music Awards 2016.