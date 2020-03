Jadwal Lengkap Kick off Liga 2 Pekan Pertama, Ada Tiga Laga Derbi Panas

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Liga 2 2020 mulai bergulir Sabtu (14/3/2020) mendatang.

Pekan pertama Liga 2 2020 langsung diwarnai sejumlah derbi.

Laga Persiba Balikpapan vs Kalteng Putra menjadi laga pembuka Liga 2 2020.

Setelah itu, laga lainnya akan digelar pada Minggu (15/3/2020) hingga Senin (16/3/2020).

Setidaknya ada tiga laga derbi yang akan meramaikan pekan pertama Liga 2 2020.

Ketiganya adalah derbi Sumatera (PSPS Riau vs Semen Padang), derbi Banten (Cilegon United vs Perserang Serang), dan derbi Jawa Tengah (Persis Solo vs PSCS Cilacap).

Menggunakan format yang berbeda dengan muism sebelumnya, Liga 2 musim ini tidak akan menggunakan babak delapan besar.

Hanya juara grup yang berhak lolos ke partai final dan naik kasta ke Liga 1.

Sedangkan peringkat dua di kedua grup akan saling beradu untuk memperebutkan satu tiket sisa promosi ke Liga 1.

Pekan pertama Liga 2 yang akan rencananya akan bermula pada 14 Maret mendatang ternyata sudah akan menyajikan duel-duel menarik.