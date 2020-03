Badak Lampung vs PSKC Cimahi Minggu 15 Maret 2020, Panser Cimahi Siap Rebut 3 Poin dari Lampung

Asisten Pelatih PSKC Cimahi Herman Suherman (tengah) didampingi pemain Siswanto (kiri) saat hadiri jumpa pers sehari sebelum pertandingan di Stadion Sumpah Pemuda, Way Halim, Bandar Lampung, Sabtu (14/3/2020). Panser Cimahi siap rebut 3 poin dari Lampung.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - PSKC Cimahi menargetkan bisa mencuri poin di laga tandangnya melawan Badak Lampung FC.

Merujuk jadwal Liga 2 2020, laga perdana Laskar Saburai julukan Badak Lampung menjamu Panser Cimahi julukan PSKC Cimahi pada Minggu (15/3/2020).

Kick off Badak Lampung vs PSKC Cimahi akan dimulai pukul 15.30 WIB di Stadion Sumpah Pemuda, Way Halim, Bandar Lampung.

Asisten Pelatih PSKC Cimahi Herman Suherman berharap warga Lampung bersahabat saat pertandingan.

Herman mengatakan, untuk pertandingan Minggu (15/3/2020), skuatnya akan mengeluarkan kekuatan penuh.

"Saya mewakili Coach Robi Darwis yang berhalangan hadir, besok (Minggu) kami kekuatan penuh, semoga kota (Bandar) Lampung besok bersahabat dengan kami dan kami dapat mencuri poin di Lampung," ujar Herman saat jumpa pers sehari sebelum pertandingan di Stadion Sumpah Pemuda, Way Halim, Bandar Lampung, Sabtu (14/3/2020).

Perwakilan pemain PSKC Cimahi, Siswanto juga berharap, pada pertandingan perdana Minggu para pemain bisa bermain enjoy dan penuh semangat, sehingga mendapatkan poin di Lampung.

"Karena besok perdana, mudah-mudahan teman-teman pemain dapat bermain enjoy, penuh semangat dan mencuri poin," kata Siswanto.

Meski jadwal cukup padat, Siswanto mengaku, tak menjadikannya sebagai beban.

"Kalau saya untuk kelelahan fisik mungkin ada, tapi kami datang ini dengan penuh semangat. Biar lah besok (Minggu) kami buktikan di lapangan," tandas Siswanto.