Promo Mattras Intan Gallery, Diskon 50 Plus 20 Persen Pembelian King Koil

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - PT Duta Abadi Primantara (DAP) bersama Toko Mattras Intan Gallery menggelar pameran furnitur di Chandra Tanjungkarang pada 9-22 Maret 2020.

SPG Echa menjelaskan, ada beragam penawaran menarik untuk brand King Koil, termasuk potongan harga besar-besaran.

"Khusus King Koil diskonnya 50 plus 20 persen untuk tipe world endorsed. Dari harga Rp 54 jutaan, promonya 50 plus 20 persen," beber Echa di lokasi pameran, Sabtu (14/3/2020).

Tipe chiro endorsed juga mendapatkan potongan serupa dengan harga awal Rp 45,8 jutaan.

"Promo ini hanya tiga hari dari tanggal 13-15 Maret. Jadi segera kunjungi stan kami. Pameran ini digelar kurang lebih dua minggu," papar dia.

Tak hanya diskon, sambung dia, konsumen juga bakal mendapatkan bonus dua bantal dan dua guling serta satu matras protector (MP).

Ada pula brand Florence tipe Sisilia dengan promo sama dari harga normal Rp 31,4 jutaan.

"Dapatkan ekstra bonus dua bantal, dua guling, satu MP, dan satu travel bag," kata Echa.

Sedangkan tipe san pietro dan chiro care diskonnya 45 plus 20 persen pembelian set.

Bonusnya dua bantal, dua guling, dan satu MP.

Ada juga tipe smile kids dengan diskon 45 persen free headboard plus satu bantal dan satu guling.

Pembayaran bisa dilakukan cash maupun kredit melalui HCI (Home Credit Indonesia) dan Kredit Plus.

"Hanya dengan membayar administrasi Rp 199 ribu sudah bisa bawa pulang barang. Pilihan cicilan 0 persen untuk 6 bulan angsuran dan potongan satu kali untuk cicilan 12 bulan," jelas dia. (Tribunlampung.co.id/ Sulis Setia Markhamah)