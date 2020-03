Jessica Iskandar hingga Mike Lewis Tunda Pernikahan karena Corona 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Jumlah kasus virus corona yang semakin meningkat di Tanah Air, membuat pemerintah memutuskan untuk menerapkan social distancing.

Akibatnya, beberapa kegiatan yang membuat orang banyak berkumpul ikut ditiadakan.

Sadar akan bahaya penyebaran virus corona yang bisa cepat terjadi ketika orang berkumpul, beberapa selebritas juga memilih untuk menunda rencana pernikahan mereka.

Berikut ketiga pasangan selebriti yang akhirnya menunda pernikahan mereka guna mencegah penyebaran virus corona.

Syamsir Alam dan Bunga Jelitha

Resepsi Pernikahan yang seharusnya digelar pada 21 Maret 2020 terpaksa ditunda tanpa tanggal yang pasti.

Melalui akun Instagram resminya, @syamsir11alam, Syamsir Alam memberikan keterangan penundaan tersebut, pada Senin (16/3/2020).

"We would also like to inform that due to the current Covid-19 situation, our wedding reception will be postponed until further notice. (Kami juga ingin memberi tahu bahwa karena situasi Covid-19 saat ini, resepsi pernikahan kami akan ditunda hingga pemberitahuan lebih lanjut," tulis Syamsir Alam.

Tetapi, akad nikah Syamsir Alam dan Bunga Jelitha tetap akan dihelat pada 21 Maret 2020.

Jessica Iskandar dan Richard Kyle