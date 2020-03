Gading Marten dan Juria Hartmans Mesra, Gisel: Nggak Mau Nikah 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Gading Marten dan Juria Hartmans kini sudah blak-blakan mengumbar hubungan mereka di depan publik.

Terbaru Gading Marten dan Juria Hartmans tak malu lagi untuk bersikap romantis di media sosial.

Keromantisan itu terlihat dari jawaban Juris Hartmans saat Gading Marten mengomentari foto unggahan terbarunya.

Melansir dari instagram @lambe_turah, Gading Marten mengingatkan Juria untuk tetap menjaga kesehatan.

"Stay healthy and safe," kata Gading lewat komentar.

Juria Hartmans pun terlihat membalas komentar Gading Marten tersebut dengan menyebut ayah Gempita sebagai 'love'.

"@gadiiing thank you love. You too," sahut Juria Hartmans.

Gading Marten pun membalas dengan menyertakan emoji love berwarna ungu.

Gading Marten dan Juria Hartmans go publik (instagram/lambe_turah)

Potret kebersamaan Juria Hartmans ini disambut baik oleh warganet yang mendoakan keduanya agar berjodoh.

Bahkan kabarnya Gading dan Juria bakal menggelar acara lamaran pada bulan Maret ini.

Di sisi lain, kabar Gading Marten dan Juria Hartmans akan menikah itu sampai ke telinga Gisella Anastasia.