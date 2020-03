Biodata Ardhito Pramono Musisi Indonesia Terpopuler 2020, Simak Sederet Karier Ardhito Pramono 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Sosok Ardhito Pramono tentu sudah tak asing lagi bagi para pecinta musik Indonesia, berikut biodata Ardhito Pramono simak juga sederet karier Ardhito Pramono.

Terlebih lagi, Ardhito Pramono membintangi film Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini (NKCTHI) yang sudah tayang di bioskop.

Saat ini Ardhito Pramono baru saja merilis lagu barunya yang berjudul Here We Go Again/ Fanboi.

Lagu Here We Go Again/ Fanboi yang dirilis baru dua hari ini menduduki trending musik YouTube.

Dilansir Tribunlampung.co.id melalui artikel Tribunjatim.com.

Berikut biodata Ardhito Pramonodan sederet karier Ardhito Pramono.

Musisi muda Ardhito Pramono yang terkenal lewat lagunya yang berjudul Bitter Love.

Lahir di Jakarta, 22 Mei 1995 dengan nama lengkap Ardhito Rifqi Pramono merupakan penikmat musik jazz sejak kecil.

Favoritnya adalah musik jazz tahun 1940-an.

• Download Lagu Here We Go Again/Fanboi MP3 Ardhito Pramono, Video Klip Here We Go Again/Fanboi

Ia juga menguasai beberapa instrumen musik, seperti piano, gitar dan drum yang dipelajari secara autodidak.