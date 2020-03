Download Lagu MP3 Ed Sheeran Full Album, 20 Video YouTube MP3

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Bagi para penggemar dan fans Ed Sheeran, berikut cara unduh lagu atau download lagu MP3 Ed Sheeran full album, dalam gudang lagu terpopuler 2020.

Ed Sheeran merupakan seorang penyanyi, penulis lagu dan produser rekaman berkebangsaan Inggris.

Penyanyi bernama lengkap Edward Christopher Sheeran tersebut lahir di Halifax, West Yorkshire, Inggris pada 17 Februari 1991.

Edward Sheeran secara independen merilis sebuah extended play, berjudul No. 5 Collaborations Project di awal tahun 2011.

Beru kemudian dirinya menandatangani kontrak dengan label rekaman Asylum Records dan berhasil meluncurkan album debutnya, berjudul “+“ pada September 2011.

Di mana album + berhasil memuncaki tangga album di Britania Raya dan Australia serta berada di nomor lima di AS.

Selain itu, hitsnya "The A Team", yang membuatnya mendapatkan Ivor Novello Award sebagai Best Song Musically and Lyrically.

