VIDEO Postingan Pertama BCL Setelah Ditinggal Ashraf Sinclair

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Penyanyi Bunga Citra Lestari ( BCL ) akhirnya membuat postingan di media sosial Instagram-nya setelah kepergian sang suami tercinta, Ashraf Sinclair.

Ibu dari Noah Sinclair itu membuat postingan atau tulisan via Instastory.

Dia seperti mencurahkan isi hatinya di hari spesialnya.

Ya, Bunga Citra Lestari diketahui lahir pada 22 Maret 1983.

Jadi, dia kini sudah berusia 37 tahun.

Dalam unggahan di Instastory-nya, BCL menulis, sebenarnya dia masih belum bisa untuk mem-posting apapun di media sosial.

Namun, karena hari ini adalah hari spesial baginya, dia akhirnya memutuskan untuk membuat postingan tersebut.

Pertama, BCL mengucapan terima kasih untuk semua ucapan dan cinta yang diberikan.

"Aku mau bilang terima kasih untuk semua ucapan dan cinta yang diberikan untuk aku."

"I'm blessed surrounded by family, friends, fans, and everyone who loves me (saya diberikan anugerah dikelilingi oleh keluarga, sahabat, dan fans yang mencintai saya) yang selalu memberikan support (dukungan)," tulisnya, dikutip TribunJabar.id, Minggu (22/3/2020).