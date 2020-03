VIDEO Pemotretan Terbaru Nia Ramadhani bersama Saudara Ipar dan Girls Squad

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Bukan rahasia lagi jika Nia Ramadhani kerap melakukan pemotretan bersama para sahabatnya.

Biasanya, bersama Girls Squad, Nia Ramadhani menjalani pemotretan untuk tujuan komersil maupun untuk dokumentasi saja.

Baru-baru ini, Nia melakukan pemotretan bersama grup 'The Weekend' yang anggotanya adalah saudara ipar Nia Ramadhani, Gita Janu dan sejumlah rekan sosialitanya.

Mereka mempercayakan fotografer Rico Aprecelino untuk mengabadikan kebersamaan mereka.

• VIDEO Bintang Emon Peringatkan Warga untuk Waspada Virus Corona, Jubir Presiden Berikan Apresiasi

• VIDEO Polda Lampung Imbau Masyarakat Laksanakan Social Distancing

• Virus Corona Sudah Menyebar di 22 Provinsi di Indonesia, Maluku Utara dan Jambi Kasus Baru

• Curhat Anak Dokter Meninggal karena Corona hingga Pasien Kabur dari RS

Masing-masing dari mereka juga melakukan self photoshoot.

Begitu pula dengan Nia Ramadhani.

Kini hasil pemotretannya telah Nia bagikan di Instagram.

Ia membubuhkan sejumlah caption menarik di setiap postingannya.

"Born to express not to impress,"

"Lady Boss,"

"Glad to have you all!,"

Yang terbaru, Nia membagikan pemotretan bersama Rio motret.

"If you live for other people's acceptance you will die from their rejection. Love yourself! For you,"

Artikel ini telah tayang di Tribunsolo.com

Videografer Tribunlampung.co.id/Ikhsan Dwi Nur Satrio