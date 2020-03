Toko The Executive di Shopee, Simak Produk Mulai dari Fashion Lifestyle hingga Fashion Profesional.

The Executive

TRIBUNLAMPUNG - Buat kalian yang ingin belanja secara online jangan khawatir, siapa yang tidak tahu The Executive produk yang sudah sangat terkenal, yuk simak berbagai produk Toko The Executive di Shopee.

The Executive Official Shop adalah akun resmi THE EXECUTIVE di platform Shopee.

The Executive merupakan brand fashion ternama di Indonesia tidak hanya menyediakan produk fashion untuk para professional muda tetapi juga lifestyle fashion.

Toko The Executive di Shopee ini menyediakan produk untuk semua kalangan dengan semua kategori produk mulai dari dress up hingga casual, dari apparel hingga aksesoris dengan gaya modern, elegant dan luxurious.

• Toko Zoya di Shopee, Simak Berbagai Jenis Produk Mulai dari Zoya Busana Outer Hingga Zoya Dress

• Tempat dan Cara Top Up Saldo ShopeePay 2020

Berikut simak daftar produk Toko The Executive di Shopee.

1. Spesial Price the executive.

The Executive halterneck camisole seharga Rp 59.900.

2. The Executive Men.

The Executive Long sleeves slim shirt seharga Rp 179.900.

The Executive Long sleeves seharga Rp 199.900.