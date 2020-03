Daftar Menu Pochajjang dan Harga Menu Pochajjang di Jakarta Selatan, Restoran Khas Korea Selatan

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Yuk simak daftar menu Pochajjang dan harga menu Pochajjang di Jakarta Selatan.

Pochajjang merupakan tempat paling tepat untuk menikmati santapan masakan khas Korea Selatan.

Pochajjang beralamatkan di Jalan Gandaria I, Nomor 20, Jakarta Selatan.

Restoran ini secara umum menawarkan konsep all you can eat Korean BBQ, persembahan dari KULO Group.

Adapun arti dari nama restoran yakni, Pochajjang (dibaca: Pocha Cang) diambil dari bahasa Korea, dimana Pocha berarti tenda dan jjang artinya terbaik.

Terdapat hal khusus di Pochajjang untuk daging wagyu, tersedia dalam rasa original dan bulgogi dimana semua menu diracik oleh chef Korea.

Sehingga memastikan Pochajjang menghadirkan cita rasa kuliner Korean barbeque yang autentik bagi masyarakat Indonesia.

Michael Bunyamin selaku partner di KULO Group, mengatakan bahwa misi dari KULO group sendiri adalah menghadirkan konsep food and beverage yang terjangkau bagi masyarakat Indonesia danmenarik untuk peluang franchise.

Setelah sukses dengan usaha minuman kedai Kopi Kulo, mereka mempelajari tren kuliner yang bisa diadaptasi dan cocok di lidah masyarakat Indonesia.

"Pochajjang lahir karena kuliner Korea sudah akrab di lidah masyarakat danmemberikan pilihan restoran Korean barbeque yang lebih terjangkau dengan rasa lezat," ujar Michael Bunyamin, dilansir dari Tribunjakarta.com