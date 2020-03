Tak Pernah Terlihat, Siapa Sangka Ariel Tatum Milik Tato di Tangannya. Ini Makna dari Gambarnya!

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA - Aktris dan penyanyi Ariel Tatum baru-baru ini membagikan potret selfie-nya.

Foto yang ia bagikan di Instagram itu, terlihat Ariel tengah berada di rumah.

Ia nampak santai memakai daster dan sedang memakai roll rambut.

Melalui caption di Instagramnya, ia menanyakan apa yang sedang dilakukan para followersnya. "Hello. How’s everyone doing?, (Hello, kalian sedang apa?)," tulis Ariel di keterangan foto yang diunggah pada Jumat (27/3/2020).

Warganet memberikan berbagai respons di kolom komentar.

Ariel bahkan memberikan respons kepada sejumlah komentar tersebut.

Ada beberapa komentar menarik dari sekian banyak komentar.

Sejumlah netter menyoroti tato di pergelangan tangan Ariel Tatum.

Tato tersebut terlihat kecil, bergambar titik koma.

"Hi ka ariel, I'm doing fine I hope u too. Semicolons always bring hope, hope that the story isn't over yet,

hope to the ones who choose the fight instead of ending it all. Terimakasih sudah mau bertahan kak. Keep healthy, long life, GBU kak.. Aamiin,"