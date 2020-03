Gudang Movie Download Film Fast and Furious 6 (Sub Indo), Video Dwayne Johnson

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Berikut cara unduh atau download film Fast and Furious 6 atau Furious 6, beserta terjemahan atau subtitle bahasa Indonesia (sub Indo).

Termasuk, cara nonton online via streaming Fast and Furious 6 atau Furious 6 di smartphone atau ponsel.

Bagaimana sinopsis Fast and Furious 6 atau Furious 6?

Fast and Furious 6 (disebut juga Fast Six atau Furious Six) adalah film laga tahun 2013 yang ditulis oleh Chris Morgan dan disutradarai Justin Lin.

Ini adalah film keenam dalam seri film Fast and the Furious.

Film ini dibintangi Vin Diesel, Paul Walker, Dwayne Johnson, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, Tyrese Gibson, Chris Bridges, Sung Kang, Luke Evans, Gina Carano, John Ortiz dan aktor asal Indonesia Joe Taslim.

Fast and Furious 6 mengisahkan sebuah kelompok kriminal profesional yang pimpinan Dominic Toretto (Diesel) yang pensiun pasca-perampokan mereka di Fast Five (2011), tetapi masih buron.

