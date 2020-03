Download Drama Korea When The Weather is Fine, Simak Juga Sinopsis When The Weather is Fine

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Buat kalian penggemar drama Korea, berikut sinopsis When The Weather is Fine drama Korea terbaru 2020 dan simak juga cara unduh atau download drama Korea When The Weather is Fine.

Bagaimanakah sinopsis When The Weather is Fine?

Drama Korea terbaru 2020 berjudul When The Weather is Fine akan menayangkan episode perdananya pada 24 Februari 2020 di JTBC.

Drama yang dibintangi oleh Park Min Young dan Seo Kang Joon ini akan menggantikan drama spesial Hi, Dracula yang telah tayang pada pekan lalu.

When The Weather is Fine diadaptasi dari sebuah novel berjudul sama dan diarahkan oleh sutradara Han Ji Seung.

Han Ji Seung merupakan sutradara di balik drama Mistress (2018), Valid Love 2015), hingga Alone in Love (2006).

Sutradara Han Ji Seung bekerja sama dengan penulis novel aslinya, Lee Do Woo dan penulis naskah Han Ga Ram.

Sinopsis When The Weather is Fine Drama ini dibuat berdasarkan sebuah novel dengan judul yang sama dan merupakan kisah romantis yang hangat dan memiliki latar di sebuah pedesaan.

Im Eun Seop (Seo Kang Joon) adalah seorang pria yang menjalankan sebuah toko buku kecil di desa Bookhyun.

Sementara, karakter Mok Hae Won (Park Min Young) merupakan seorang guru seni yang telah mengalami masa lalu yang begitu menyakitkan.

